Госдума осенью примет закон о допуске родственников в реанимацию

Москва, , 14:48 — REGNUM Законопроект о доступе родственникам в реанимацию Госдума намерена принять осенью. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM 26 июля в ходе брифинга, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Законопроект может быть принят осенью. Профильный комитет по охране здоровья плотно работает с Минздравом как раз по нормативным документам, которые необходимы для принятия закона», — сказал Неверов.

Законопроект о доступе в реанимацию для родственников находящихся там пациентов Госдума приняла в первом чтении 4 июля. Предполагается, что Минздрав разработает нормативные документы, регулирующие процедуру.