Четверг, 26 Июля 2018 года
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Госдума осенью примет закон о допуске родственников в реанимацию

Политика

Минздрав нормативно-правовые акты не представил

Госдума осенью примет закон о допуске родственников в реанимацию
Цитата из х/ф «Письма мёртвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР
Пустите к больному ребёнку

Москва, 26 июля 2018, 14:48 — REGNUM  Законопроект о доступе родственникам в реанимацию Госдума намерена принять осенью. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM 26 июля в ходе брифинга, сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Законопроект может быть принят осенью. Профильный комитет по охране здоровья плотно работает с Минздравом как раз по нормативным документам, которые необходимы для принятия закона», — сказал Неверов.

Законопроект о доступе в реанимацию для родственников находящихся там пациентов Госдума приняла в первом чтении 4 июля. Предполагается, что Минздрав разработает нормативные документы, регулирующие процедуру.

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