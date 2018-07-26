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Грушко и посол Сербии обсудили «обстановку на Балканах»

Политика

«Особое внимание было уделено текущей ситуации в косовском урегулировании»

Москва, 26 июля 2018, 14:46 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко и посол Сербии в Москве Славенко Терзич провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на Балканах. Об этом сообщается в четверг, 26 июля, на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Детально обсуждалась обстановка на Балканах, — говорится в сообщении. — Особое внимание было уделено текущей ситуации в косовском урегулировании».

Кроме того, дипломаты РФ и Сербии отметили положительную динамику в развитии двустороннего политического диалога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 г. Сербия не признаёт независимости региона.

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Балканы
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