Четверг, 26 Июля 2018 года
15:40:52 МСК

Сергей Аксёнов: «Крымская декларация» США не повлияет на жизнь крымчан

Политика

Глава Крыма считает, что США дестабилизируют систему международных отношений

Симферополь, 26 июля 2018, 14:45 — REGNUM  Подписание «Крымской декларации», провозглашающей непризнание Крыма частью России официальной позицией Соединённых Штатов, никак не повлияет на жителей российского полуострова. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал 26 июля глава Крыма Сергей Аксёнов.

«На жизнь и настроение крымчан появление декларации никак не влияет. Мы свой выбор сделали. Мартовский референдум 2014 года соответствовал Уставу ООН», — подчеркнул руководитель региона.

По его словам, такой подход дискредитирует международный имидж Соединённых Штатов, а также служит источником дестабилизации всей системы международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве «знают цену» подобным «судьбоносным декларациям» Вашингтона.

«Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил», — написала она на своей странице в Facebook.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма: понятия свободы и демократии пустой звук для политиков США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить