Сергей Аксёнов: «Крымская декларация» США не повлияет на жизнь крымчан

Симферополь, , 14:45 — REGNUM Подписание «Крымской декларации», провозглашающей непризнание Крыма частью России официальной позицией Соединённых Штатов, никак не повлияет на жителей российского полуострова. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал 26 июля глава Крыма Сергей Аксёнов.

«На жизнь и настроение крымчан появление декларации никак не влияет. Мы свой выбор сделали. Мартовский референдум 2014 года соответствовал Уставу ООН», — подчеркнул руководитель региона.

По его словам, такой подход дискредитирует международный имидж Соединённых Штатов, а также служит источником дестабилизации всей системы международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве «знают цену» подобным «судьбоносным декларациям» Вашингтона.

«Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил», — написала она на своей странице в Facebook.

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