Законодательное собрание Западной Бенгалии приняло решение о смене названия

Нью-Дели, , 14:53 — REGNUM По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Лайв», законодательное собрание штата Западная Бенгалия одобрило законопроект о смене названия штата на Бангла. Однако, штат сменит свое название только в случае, если министерство внутренних дел Индии одобрит это решение.

Вопрос о смене названия штата уже поднимался несколько месяцев назад, и тогда министерство внутренних дел отклонило проект, в котором предлагалось переименовать штат в Бангал на английском и в Бангла — на хинди и бенгали.

Министр образования Западной Бенгалии Партх Чатарджи заявил о том, что главный министр штата намерен настаивать на смене названия на всех трёх языках.

Одной из первоначальных причин для смены названия было недовольство властей штата тем, что в алфавитном порядке их штат находится в самом конце списка, и соответственно в государственных органах им предоставляется слово в самом конце.