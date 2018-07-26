Четверг, 26 Июля 2018 года
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Законодательное собрание Западной Бенгалии приняло решение о смене названия

Политика

Смена названия штата вызывает вопросы у центрального правительства, которое уже отклоняло проект о смене названия штата

Нью-Дели, 26 июля 2018, 14:53 — REGNUM  По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Лайв», законодательное собрание штата Западная Бенгалия одобрило законопроект о смене названия штата на Бангла. Однако, штат сменит свое название только в случае, если министерство внутренних дел Индии одобрит это решение.

Вопрос о смене названия штата уже поднимался несколько месяцев назад, и тогда министерство внутренних дел отклонило проект, в котором предлагалось переименовать штат в Бангал на английском и в Бангла — на хинди и бенгали.

Министр образования Западной Бенгалии Партх Чатарджи заявил о том, что главный министр штата намерен настаивать на смене названия на всех трёх языках.

Одной из первоначальных причин для смены названия было недовольство властей штата тем, что в алфавитном порядке их штат находится в самом конце списка, и соответственно в государственных органах им предоставляется слово в самом конце.

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