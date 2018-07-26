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Отставка замгенпрокурора США — на руку Путину, считает сенатор

Политика

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Вашингтон, 26 июля 2018, 14:56 — REGNUM  Позорным действием на руку Путину назвал сенатор Крис ван Холлен требование ряда конгрессменов отправить в отставку замгенпрокурора Рода Розенстайна. В своем микроблоге сенатор от Мэрилэнда пояснил свою позицию:

«И республиканцы, и демократы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы добраться до дна российского вмешательства в наши выборы. Импичмент Розенстайна идет с этим вразрез и вызовет конституционный кризис».

Как стало известно ранее, 11 республиканцев-конгрессменов представили резолюцию с целью отстранить от должности заместителя генерального прокурора Рода Розенстайна. Инициатива вызвала громкий протест среди сенаторов США, так как Розенстайн курирует расследование дела о «вмешательстве в американские выборы» со стороны России.

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