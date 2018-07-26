Премьер-министр Украины рассказал, когда снизятся цены на газ

Киев, , 14:38 — REGNUM На Украине цены на газ снизятся сразу, как только страна откажется от импорта голубого топлива, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 26 июля УНИАН.

По его словам, правительство откроет все геоданные о недрах, запустит прозрачные аукционы, и тогда инвесторы тут же начнут добывать газ на Украине. При этом в зависимости страны от импорта газа Гройсман обвинил Россию, которая продавала Украине якобы ненужный ей газ.

О том, что теперь Киев продолжает закупать российский газ реверсом из Польши и Венгрии, премьер-министр не упомянул.

Напомним, ранее Гройсман уже заявлял, что к 2020 году Украина достигнет «энергонезависимости».