Украина в восторге от «крымской декларации госдепа США»

Киев, , 14:39 — REGNUM Политический эксперт Янина Соколовская поддержала декларацию США по Крыму. При этом она признает, что Киеву и международному сообществу «не удастся быстро вернуть полуостров в состав Украины». Об этом Соколовская заявила 26 июля в эфире телеканала «112 Украина».

«Она свидетельствует о том, что России не надо демонстрировать, что она самая хитрая в мире. Все понимают, что она сделала, что такое аннексия, что такое агрессия и чей Крым. Было сказано именно об этом. Но это не значит, что удастся быстро вернуть Крым домой и что план реинтеграции до 2019 года реален. Но в том плане есть классные, правильные вещи их надо делать, их надо воплощать. Надо идти путем не только возврата наших территорий, но и возвращения наших людей домой», — призвала Соколовская.

Эксперт также поддержала планы министра обороны Украины Степана Полторака взять на вооружение зенитно-ракетный комплекс Вооруженных сил США Patriot.

«Мы стоим на правильном пути, США нас поддерживают. Нам хотелось бы большей поддержки. Мы видели заявления министра обороны о том, что нам хотелось бы получить или купить комплексы Patriot. Это правильно. Нам действительно нужно укреплять свою оборону. Это то, чем не занимались предыдущие правительства. Много, много лет они уничтожали нашу обороноспособность. Нам нужно поднимать нашу экономику и тут она также демонстрирует рост вопреки всему», — подытожила Соколовская.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля президент Украины Петр Порошенко, комментируя принятие в США «крымской декларации», выразил благодарность администрации президента США Дональда Трампа за это решение.

«Искренне благодарен администрации президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины в международно признанных границах», — отметил Порошенко на своей странице в Facebook вечером 25 июля.

Напомним, в госдепе США заявили, что никогда «не признают российскую аннексию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины». В госдепе «призвали Россию прекратить оккупацию полуострова и уважать принципы международного права».Декларацию поддержали многие страны, в частности Германия, Англия, Польша.