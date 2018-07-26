Русофобия в Конгрессе США достигла пиковых значений – Андрей Колядин

Москва, , 14:40 — REGNUM В ближайшее время возможно введение очередных антироссийских санкций, однако этим дело может не ограничиться, и возможны призывы к вооружённому давлению, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил сегодня, 26 июля, корреспонденту ИА REGNUM.

«На территории США антироссийские настроения в политическом истэблишменте достигли пиковых значений, поэтому исключать введения новых санкций нельзя, — отметил Колядин. — Начиная от санкций, заканчивая призывами к вооружённому давлению — всё может быть. Поэтому я с большим опасением наблюдаю за развитием современных российско-американских отношений».

По мнению политолога, новые санкции могут быть не обоснованы политически и продиктованы исключительно желаниями американского истэблишмента.

«Новые санкции могут быть связаны с чем угодно: с размножением кроликов, с дождями, прошедшими над Атлантическим океаном. Они могут быть вообще ни с чем не связаны и просто введены, потому что американским конгрессменам захотелось нанести удар по России», — добавил Колядин.

Как сообщало ИА REGNUM, члены комитета сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес заявили о начале разработки нового «всеобъемлющего законопроекта» по расширению антироссийских санкций. По заявлению сенаторов, будущий законопроект предусматривает усиление санкций против энергетического и финансового секторов РФ, а также окажет влияние на ряд крупных бизнесменов и предприятий с государственным участием.

Отметим также, что до этого сенатор от Луизианы Джон Кеннеди заявил, что «по России надо ударить санкциями, вломить русским так сильно, чтобы они не смогли собрать кости».

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