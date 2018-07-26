Замглавы ЦИК высоко оценил уровень проведения выборов в Ульяновской области

Ульяновск, , 14:32 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 26 июля, с рабочим визитом находится заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев. ЦИК проводит в регионе выездное заседание Совета председателей избирательных комиссий субъектов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Ульяновской области.

Замглавы ЦИК Сергей Булаев отметил, что Ульяновская область стала первым регионом, в котором Центризбирком проводит выездное заседание Совета председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. В него входят представители Центральной избирательной комиссии России из 15 субъектов. Приволжский федеральный округ в совете представляет только Ульяновская область.

Приветствуя участников совета, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поблагодарил главу ЦИК РФ Эллу Памфилову и коллег, которые приехали из Центральной избирательной комиссии в регион.

«У нас есть уникальная возможность познакомиться с теми новациями, которые сегодня обсуждаются в Центризбиркоме, и с теми недостатками, которые есть в деятельности многих субъектов РФ, чтобы здесь, в нашем регионе, не допускать их. Мы очень дорожим имиджем Ульяновской области как территории, которая старается проводить избирательные кампании, не нарушая действующего законодательства. Говоря о легитимности и честности, для нас крайне важно оставаться одним из лидеров в этом направлении, потому что залогом нашего экономического, финансового и социального развития является общественно-политическая стабильность. А она, в свою очередь, напрямую зависит от чистоты избирательной кампании, чтобы не было никаких споров, неоднозначного мнения населения», — сказал Сергей Морозов.

Губернатор также подчеркнул, что в регионе «очень активно развиваются ассоциация юристов, институт добровольных наблюдателей», то есть «общественные структуры, которые позволяют и региональной государственной власти, и, прежде всего, Центризбиркому проводить избирательную кампанию в соответствии с действующим законодательством».

Николай Булаев в своём выступлении отметил, что «на примере Ульяновской области мы видим ситуацию, когда и власть, и избирательная система считают, что определяющее решение принимает только избиратель, и только его право определять, кто приходит во власть».

"И вот в этом случае, когда избиратель чётко уверен, понимает и верит в результат, и считает, что это его выбор, а не кого-то другого, он этой власти доверяет. И тогда есть то понимание, которое мы называем консолидацией. Мне кажется, сегодня Ульяновская область является именно таким примером. Мы проводим первое выездное заседание Совета председателей избирательных комиссий субъектов, мы не выезжали ни в один регион, и нам очень важно сегодня здесь и посмотреть, и поучиться, и обсудить те направления перспективного развития избирательной системы, которые у нас абсолютно точно есть в планах», — сказал Николай Булаев, выразив уверенность в том, что по итогам заседания будет выстроено «много предложений не только по тому, что будет происходить в избирательной системе Ульяновской области, но и в большей степени в избирательной системе России».

Участники совета обсудили вопросы дальнейшего распространения новых стандартов работы избирательной системы РФ, соблюдения законодательства, а также информационной работы с избирателями в субъектах и на федеральном уровне.

В ходе заседания губернатор Сергей Морозов отметил, что в Ульяновской области реализуются меры, направленные на повышение интереса молодёжи к выборам. В частности, с этого учебного года будет переформатирована работа школьного самоуправления в учебных заведениях, в том числе планируется моделировать избирательные кампании. Это поможет учащимся получить необходимые знания, чтобы в дальнейшем с максимальной ответственностью подойти к вопросам реализации своего избирательного права при достижении совершеннолетия.