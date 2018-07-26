Украинским детям предлагают играть с Гитлером

Львов, Украина, , 14:32 — REGNUM Во Львовской области продавали вязанного Адольфа Гитлера, сообщает одесский портал «Таймер». Объявление о продаже столь специфической игрушки появилось на сайте объявлений OLX в разделе «Игрушки». Оценили игрушечного фюрера со свастикой на рукаве всего в 40 гривен.

А в начале июля, как напоминает издание, в Верховной раде Украины открылась выставка газет украинских националистов, в одной из которых прославляется Гитлер. Экспозиция называлась «Восстановление украинской государственности во время Второй мировой войны» и была посвящена 77-летию провозглашения Акта восстановления украинского государства 30 июня 1941 года, то есть времен нацистской оккупации.

«Возрождающееся Украинское государство будет тесно взаимодействовать с Национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире», — указано в одной из газет, представленных на выставке.