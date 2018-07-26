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Санкции против РФ могут принять характер экономической блокады – прогноз

Политика

Может ли противостояние РФ и США закончиться холодной войной?

Санкции против РФ могут принять характер экономической блокады – прогноз
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
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Москва, 26 июля 2018, 14:39 — REGNUM  Желание американских политиков вводить всё новые и новые санкции против России чревато потрясениями общемирового уровня, считает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил сегодня, 26 июля, корреспонденту ИА REGNUM

«Санкции могут быть и против определённых лиц, и против определённых кампаний, и против определённых секторов российской экономики, и против каких-либо процессов, — отметил Колядин. — Типа того же самого SWIFT (Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей — прим. ИА REGNUM), без которого не обойтись при гарантийных платежах, или запрет работать Visa на территории России. Такие санкции могут быть вплоть до полной блокады, экономической и политической».

По его мнению, подобная политика американской стороны может привести к развязыванию холодной или полноценной войны.

«Поэтому у людей, которые идут по пути взаимных санкций, возможности беспредельны и заканчиваются только горячей и холодной войной. Поэтому постепенное приближение к войне — это режим санкций», — заключил Колядин.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Конгрессе, заявил, что США не намерены отказываться от политики санкций в отношении РФ, несмотря на недавний саммит, прошедший в Хельсинки. По словам Помпео, на встрече с президентом РФ глава Белого дома не обещал своему коллеге отказаться от санкционной политики.

«Касающаяся применения санкций политика США остаётся полностью неизменной», — сказал глава государственного департамента.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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