КНДР готова передать США тела погибших американских военных

Пхеньян, , 14:19 — REGNUM Северная Корея передаст 27 июля останки неназванного числа американских солдат, погибших в ходе Корейской войны, сообщает со ссылкой на южно-корейские СМИ британское агентство Reuters.

Возращение тел погибших в ходе войны 1950−1953 года военнослужащих США было одним из соглашений, достигнутых в ходе саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. По информации источников южнокорейского агентства «Ренхап», 26 июля Пхеньян принял отправленные Вашингтоном 100 деревянных гробов, в которых, как ожидается, они будут отправлены в США 27 июля.

Церемония передачи останков американских солдат будет приурочена к 65-й годовщине заключения мирного соглашения. По данным «Ренхап», останки будут вывезены транспортным самолетом ВВС США на Гавайях после первоначального анализа ДНК на базе «Осан».

Напомним, по итогам американо-северокорейского саммита на высшем уровне главы КНДР и США подписали документ, подтверждающий достигнутый в ходе саммита прогресс. Стороны договорились установить новые отношения в соответствии с желанием народов двух стран достичь мира и процветания, совместно работать для достижения стабильности и мира на Корейском полуострове, добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также вернуть на родину останки американских военнослужащих.