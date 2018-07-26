Украинские спецслужбы не смогут найти доказательств махинаций в «Нафтогазе»

Киев, , 14:23 — REGNUM Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский предположил, что руководство компании «Нафтогаз Украина» лишилось поддержки со стороны США.

«Да ладно, звездно-полосатый зонтик дал течь?», — так Землянский прокомментировал в Фейсбук информацию о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали расследовать получение председателем правления «Нафтогаз» Андреем Коболевым и другими чиновниками Национальной акционерной компании премий за победу в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция).

Он сообщил, что премия в 45,6 млн долл не соответствует финансовым результатам деятельности руководства «Нафтогаза».

"Вопрос не в финансовых нарушениях, а в соразмерности вознаграждений реальным результатам деятельности. Рост прибыли за счет тарифной политики и госдатаций в виде субсидий, готовность ГТС к продолжению транзита, реализация положений третьего энергопакета (за четыре года), прохождение отопительного сезона, начиная с 14 года до текущего «Прикрути». Ну, и главное — поощрение до закрытия судебных, не арбитражных тяжб в Швеции», — напомнил Землянский.

В свою очередь исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко усомнился в способности САП и НАБУ найти доказательства финансовых нарушений руководством «Нафтогаза».

"Все же это вопрос, лежащий в моральной плоскости. Вряд ли можно ожидать, что там есть реальные финансовые нарушения», — прокомментировал Устенко пост Землянского в Фейсбуке.

Как сообщалось, в конце мая 2018 года наблюдательный совет «Нафтогаза» проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом» в размере 45,6 млн долл.

25 июня «Украинские новости» со ссылкой на источник в НАБУ сообщили, что НАБУ и САПначали расследовать получение председателем правления «Нафтогаз» Андреем Коболевым и другими чиновниками НАК премий за победу в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция).По его словам, дело открыто по статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

«Зарегистрировали уголовное производство. Дело фактовое… фигурируют Коболев и другие чиновники «Нафтогаза», которые получали премии», — рассказал собеседник.

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