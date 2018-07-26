ЦИК Казахстана создала четыре новых ТИК

Астана, , 14:27 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла постановление об образовании четырёх новых территориальных избирательных комиссий (ТИК), сообщил 26 июля отдел по связям со СМИ ЦИК республики.

В Алма-Атинской области будет образована Кегенская районная ТИК, в Туркестанской области — Жетысайская и Келесская районная ТИК и в Астане — ТИК района Байконур.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в конституционный закон, направленный на совершенствование выборного законодательства. В частности, новый закон вводит прямые выборы акимов (глав) городов районного значения, сёл поселков и сельских округов.