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ЦИК Казахстана создала четыре новых ТИК

Политика

Новые ТИК будут созданы в Алма-Атинской, Туркестанской областях и Астане

Астана, 26 июля 2018, 14:27 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла постановление об образовании четырёх новых территориальных избирательных комиссий (ТИК), сообщил 26 июля отдел по связям со СМИ ЦИК республики.

В Алма-Атинской области будет образована Кегенская районная ТИК, в Туркестанской области — Жетысайская и Келесская районная ТИК и в Астане — ТИК района Байконур.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в конституционный закон, направленный на совершенствование выборного законодательства. В частности, новый закон вводит прямые выборы акимов (глав) городов районного значения, сёл поселков и сельских округов.

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Политическая жизнь Казахстана
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