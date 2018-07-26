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Глава Крыма: понятия свободы и демократии пустой звук для политиков США

Политика

Сергей Аксёнов напомнил о двойных стандартах американских властей

Глава Крыма: понятия свободы и демократии пустой звук для политиков США
Советский плакат Американская политика. 1970

Симферополь, 26 июля 2018, 14:17 — REGNUM  Понятия свободы ничего не значат для американских политиков — всё, что не соответствует геополитическим интересам Америки, по их мнению, является нарушением демократических норм и международного права. Об этом на своей странице в Facebook написал 26 июля глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя подписание так называемой «Крымской декларации».

«Вашингтон по-прежнему не хочет признавать результаты свободного волеизъявления крымчан, но при этом признаёт и поддерживает нацистский режим в Киеве, который захватил власть в результате государственного переворота», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США обнародовал декларацию за подписью государственного секретаря Майка Помпео, в которой указано, что Вашингтон никогда не признает Крым частью России. При этом в документе содержится призыв к российской стороне «уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма».

По теме: Госдепартамент США выпустил «Крымскую декларацию»

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