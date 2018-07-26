Израиль готов к широкомасштабной военной операции против Палестины

Тель-Авив, 26 июля 2018, 14:10 — REGNUM Министр внутренних дел Израиля Гилад Эрдан заявил о возможности проведения широкомасштабной спецоперации против партии ХАМАС в секторе Газа, сообщает 26 июля Anadolu.
«Израильские поселенцы, проживающие неподалеку от сектора Газа, находятся в невыносимых условиях, подобных тем, какие были в 2014 году», — отметил глава министерства.
«Если ХАМАС не поймет это, нам придется прибегнуть к широкомасштабной военной операции», — добавил Эрдан.
Напомним, эскалация насилия в секторе Газа наступила после массовых акций протеста, начавшихся в конце марта 2018 года. В ходе подавления выступления израильские военные убили более 100 палестинцев.
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