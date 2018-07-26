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В Китае распространяются Интернет-суды

Политика

И принимаются меры по борьбе с организованной преступностью и насилием

Пекин, 26 июля 2018, 13:56 — REGNUM  В Китае распространяется опыт создания Интернет-судов, отработанный на пилотном проекте в Ханчжоу, административном центре приморской провинции Чжэцзян, сообщает 26 июля Синьхуа.

Эксперимент проводился с августа 2017 года с целью упорядочить решение конфликтов и деловых споров, которые возникают между пользователями Интернет-сети. По его результатам Верховным народным судом КНР принято решение распространить опыт Ханчжоу на города из ведущей четверки («первой линейки») — столичный Пекин и Гуанчжоу (административный центр южной провинции Гуандун).

Верховный народный суд потребовал усилить борьбу с онлайн-мошенничеством, фейковыми новостями и ложными слухами, торговлей персональными данными и т.д. Он также обещал принять аналогичные меры и в других сферах, ужесточив контроль над безопасностью продуктов питания, лекарственных средств, борьбе с загрязнением окружающей среды, насилием в отношении медицинского персонала и правонарушениями в школах.

В решении Верховного народного суда КНР также было обещано бороться с организованной преступностью и «защитными зонтиками», как называют в Китае официальных лиц, которые прикрывают преступную деятельность от правосудия.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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