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Выборы мэра Томска: горизбирком регистрирует кандидатов

Политика

Выборы мэра Томска состоятся 9 сентября 2018 года – в единый день голосования

Выборы мэра Томска: горизбирком регистрирует кандидатов
Илья Борило © ИА Красная Весна
Администрация Томской области

Томск, 26 июля 2018, 13:55 — REGNUM  Горизбирком продолжает регистрировать кандидатов на участие в выборах мэра Томска. По состоянию на 26 июля, согласно информации с официального сайта избирательной комиссии Томской области, зарегистрированы депутат думы Северска Алексей Выборов, выдвинутый ЛДПР, действующий глава Томска Иван Кляйн («Единая Россия»), депутат Законодательной думы Томской области Галина Немцева («Справедливая Россия»), исполнительный директор ассоциации организаций, занятых в сфере обращения с отходами, Сергей Трапезников («Яблоко»).

Местные массмедиа также сообщают, что зарегистрирован депутат думы Томска Андрей Петров, выдвинутый КПРФ. Итого — пятеро зарегистрированных кандидатов.

Решения избиркома ждут самовыдвиженцы Евгений Макаренко, Александр Парфинович и Станислав Перунов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы мэра Томска состоятся 9 сентября 2018 года. В настоящее время Томском руководит Иван Кляйн. Он выиграл выборы мэра в 2013 году, получив 62,23% голосов. Явка на выборах составила 20,80%. Второе место тогда с результатом 14,14% занял кандидат от «Справедливой России» Владимир Казаков.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы мэра Томска: «Единая Россия» выдвинула кандидата

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Выборы мэра Томска в 2018 году
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