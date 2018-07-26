Выборы мэра Томска: горизбирком регистрирует кандидатов

Томск, , 13:55 — REGNUM Горизбирком продолжает регистрировать кандидатов на участие в выборах мэра Томска. По состоянию на 26 июля, согласно информации с официального сайта избирательной комиссии Томской области, зарегистрированы депутат думы Северска Алексей Выборов, выдвинутый ЛДПР, действующий глава Томска Иван Кляйн («Единая Россия»), депутат Законодательной думы Томской области Галина Немцева («Справедливая Россия»), исполнительный директор ассоциации организаций, занятых в сфере обращения с отходами, Сергей Трапезников («Яблоко»).

Местные массмедиа также сообщают, что зарегистрирован депутат думы Томска Андрей Петров, выдвинутый КПРФ. Итого — пятеро зарегистрированных кандидатов.

Решения избиркома ждут самовыдвиженцы Евгений Макаренко, Александр Парфинович и Станислав Перунов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы мэра Томска состоятся 9 сентября 2018 года. В настоящее время Томском руководит Иван Кляйн. Он выиграл выборы мэра в 2013 году, получив 62,23% голосов. Явка на выборах составила 20,80%. Второе место тогда с результатом 14,14% занял кандидат от «Справедливой России» Владимир Казаков.

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