Цензура по-американски: соцсеть Twitter выборочно блокирует республиканцев

Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Соцсеть Twitter проводит выборочную блокировку пользователей: под действие shadow ban (скрытой блокировки) попадают исключительно лидеры Республиканской партии, демократов она не касается, пишет 26 июля портал Reason.com.

Так, в ленту сообщений перестали попадать председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл, пресс-секретарь сына президента США Дональда Трампа-младшего Эндрю Сурабян, один из ближайших союзников Дональда Трампа, конгрессмен-республиканец (штат Каролина) Марк Медоуз, конгрессмен Джим Джордан (штат Огайо), конгрессмен Девин Нуньес (штат Калифорния) и конгрессмен Мэттью Гаец (штат Флорида).

Подписанные на них пользователи Twitter могут найти профили заблокированных поиском вручную, набрав прямой адрес профиля, однако в ленте они появляться перестали. В строке поиска автоматически они также не появляются, что говорит о скрытой блокировке.

Коллег конгрессменов из Демократической партии это не касается. Например, коллега Макдэниэл, председатель Демократической партии Том Перес и либеральные конгрессмены (в том числе и республиканцы), такие как Максин Уотерс, Джо Кеннеди III, Кит Эллисон и Марк Покан по-прежнему появляются в результатах поиска. Редакторы портала проверили 78 демократов, и ни в одном случае указанных проблем с поиском их микроблогов в Twitter не было.

«Мы знаем, что некоторые учетные записи не будут автоматически заполнять в нашем окне поиска и решаем эту проблему», — заявили в пресс-службе компании Twitter.

Ранее в мае соцсеть Twitter начала «войну с троллями», в том числе и баня пустые аккаунты и удаляя ботов. Может быть, проблема и в этом, считают авторы статьи, однако это не объясняет, почему у лидеров двух партий разные результаты поиска их аккаунтов.

Консерваторы в США давно обвиняют соцсети Twitter и Facebook в цензуре. Например, в мае 2018 года Макдэниел и член предвыборного штаба Трампа Брэд Паскаль отправили письмо на имя главы Twitter Джека Дорси и Facebook Марка Цукерберга с просьбой объяснить борьбу с республиканцами. Лидер республиканцев в штате Калифорния Кевин Маккарти пояснил, что речь идет о предвзятости, которой способствует «непрозрачное поведение» руководства социальных сетей.