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Тема подаренного Путиным Трампу мяча закрыта — Белый дом

Политика

16 июля президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки подарил главе Белого дома Дональду Трампу мяч с чемпионата мира (ЧМ) по футболу

Вашингтон, 26 июля 2018, 13:48 — REGNUM  Вопрос о проверке футбольного мяча, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу в Хельсинки, больше не намерены обсуждать в Белом доме США. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс агентству Bloomberg.

По ее словам, в отношении футбольного мяча был осуществлен «процесс проверки на безопасность, которая проводится для всех подарков».

Сандерс добавила, что комментировать процедуры обеспечения безопасности в Белом доме больше не намерены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки подарил главе Белого дома Дональду Трампу мяч с чемпионата мира (ЧМ) по футболу. Позже стало известно, что служба безопасности американского президента решила «проверить» подарок.

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