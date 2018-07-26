Армения на пути к превентивному удару в конфликте с Азербайджаном

Леонид Нерсисян, , 14:13 — REGNUM

Последние годы гонка вооружений между Арменией и Азербайджаном достигла беспрецедентного уровня. При этом Баку, обладая большими финансовыми возможностями, в большинстве случаев задаёт направление в этой гонке, а Ереван в меру своих возможностей отвечает на эти закупки, при этом полагаясь не на количество, а на некую асимметричность, так как даже с учётом льготных условий поставок из России финансовые средства всё равно очень ограничены.

Если посмотреть на динамику закупок вооружения, можно отметить как количественное, так и качественное превосходство Азербайджана по большинству категорий вооружения — приобреталось в основном самое современное оружие, такое как танки Т-90С, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», боевые машины пехоты БМП-3, тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А, израильские БПЛА всех классов и многое другое. Армения до 2016 года в основном полагалась на поставки с хранения ВС России и речь шла, как правило, о технике советского производства — достаточно серьёзно была усилена ПВО страны за счёт поставок не менее 5 дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПС/ПТ-1, приобреталась и бронетехника, такая как танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-2.

Надо отметить, что ВС Армении сделали серьёзную ставку на развитие своих ракетных подразделений — ещё в середине 1990-х были получены 8 пусковых установок (ПУ) Р-17 «Эльбрус», позже было приобретено некоторое количество оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Точка». В 2016 году впервые были продемонстрированы действительно современные вооружения — ОТРК «Искандер», РСЗО «Смерч», системы радиоэлектронной борьбы «Инфауна». Позже появилась информация о закупке противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», а также переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» и «Верба». Ожидаются поставки войсковых ЗРК малого радиуса действия «Тор-М2».

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Азербайджанская сторона также сделала акцент на развитие дальнобойного и высокоточного вооружения. За последние годы Азербайджан заполучил ОТРК «Точка-У» (максимальная дальность пуска до 70 км) и LORA (максимальная дальность пуска до 250−300 км), тяжелые РСЗО «Полонез» (максимальная дальность пуска до 200 км), «Смерч» (максимальная дальность пуска до 90 км) и T-300 Kasirga (максимальная дальность пуска не менее 100 км, возможно, есть ракеты с повышенной до 180 км дальностью полёта). В дополнение к этим системам Азербайджан получил либо получит крылатые ракеты SOM-1B, которые из-за своей низкой высоты полёта являются очень непростой целью для системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Учитывая большее количество тяжелых РСЗО в распоряжении у Баку и в целом тенденцию к наращиванию количества дальнобойного оружия, происходит серьёзное расшатывание устоявшегося баланса — мы приходим к тому, что та сторона, которая первой нанесёт неожиданный массированный ракетно-артиллерийский удар по ключевым военным объектам противника, получит очень серьёзное преимущество, ведь в мирное время большая часть военной техники находится на базах с известными координатами. Такие статичные цели становятся в современных условиях очень уязвимыми.

У армянской стороны не было и нет мотивов развязывать новую войну в Нагорном Карабахе, однако именно эти тенденции могут привести к тому, что у Еревана не будет иного выбора, как наносить превентивный удар по азербайджанским военным базам и аэродромам. В ином случае удар со стороны Баку, который может случиться в любое время, очень сильно ухудшит прогнозы для армянской армии.

В связи с этим армянской стороне необходимо пересмотреть свою доктрину, которая ранее всегда была сугубо оборонительной. Необходимо иметь чёткий план активных наступательных действий, иметь подготовленную для этого инфраструктуру, а также регулярно проводить учения и в этом ключе. Подобный подход требует от Еревана и соответствующего направления в закупках военной техники — должен быть создан достаточный запас ракет для ОТРК «Точка» и «Искандер», необходимо приобретать больше самоходных артиллерийский установок и тяжёлых РСЗО «Смерч». Для повышения точности и эффективности ударов на большие расстояния следует обратить внимание и на беспилотники MALE класса (средневысотный полёт большой продолжительности), способные вести разведку на всей территории противника. Именно за этой категорией оружия, возможно, стоит попробовать обратиться в Израиль — в России MALE беспилотники пока только разрабатываются, китайские имеют сомнительное качество, а американские сторонам азербайджано-карабахского конфликта не поставляются.

Другим важным шагом должно стать создание собственной истребительной авиации. Имеющиеся на вооружении ВВС Армении штурмовики Су-25 в своей нынешней конфигурации не могут реально влиять на ход войны, тогда как приобретение эскадрильи многоцелевых истребителей Су-30СМ, способных эффективно выполнять как ударные задачи, так и задачи ПВО, позволит армянской стороне быть более гибкой и диктовать свои собственные условия на поле боя. Надо отметить, что Су-30СМ способен нести как крылатые ракеты Х-59МК2 с максимальной дальностью до 285 км, так и противорадиолокационные ракеты Х-58У, способные бороться с радарами противника с дистанции до 200 км. Что касается штурмовиков, то они нуждаются в глубокой модернизации до уровня Су-25СМ3, после чего они также будут способны нести современное высокоточное вооружение.

С целью же повышения устойчивости собственных вооружённых сил в том случае, если всё-таки Азербайджан первым нанесёт массированный удар, следует перевести наиболее важные типы военной техники в режим постоянного патрулирования, чтобы они не были уничтожены на базах. Конечно, это связано с серьёзными финансовыми затратами, но необходимо сохранять потенциал для ответного массированного удара. Правда, стоит отметить, что он в любом случае будет менее эффективен, так как у нападающего противника на базах войск уже не будет. Однако уязвимыми останутся ключевые объекты экономической инфраструктуры — электростанции, нефтегазовая инфраструктура и т. п.

Отдельно стоит отметить, что необходимо вести работу по информированию мировых центров силы. Подобный, на первый взгляд, более агрессивный подход армянский стороны не должен стать новостью или неожиданностью ни для кого. И, судя по всему, в Ереване теперь действительно начали осознавать, что, уйдя в глухую оборону, добиться чего-то положительного будет очень сложно. Об этом говорят ряд жёстких заявлений министра обороны Армении Давида Тонояна и министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Левона Мнацаканяна. Их поддержал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.