Асад провёл параллель между Второй мировой войной и ситуацией в Сирии

Дамаск, , 13:29 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад видит много общего между нынешней ситуаций в арабской республике и Второй мировой войной. По его словам, у них одна суть — варварские действия нацистов очень напоминают действия террористов в Сирии. Такую параллель сирийский лидер провёл в ходе сегодняшней встречи с родственниками российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории республики.

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«В школах вы читали про Великую Отечественную войну. В Сирии мы сейчас переживаем нечто схожее», — приводит ТАСС слова Асада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад неоднократно заявлял, что западные страны и прежде всего США, напрямую поддерживают террористические группировки на территории Сирии. Также Асад не раз требовал, чтобы США вывели свои войска из арабской республик. Подобное заявление сирийский лидер сделал и в июне 2018 года, возложив ответственность за продолжение конфликта в Сирии на западные страны.

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Напомним, военная операция в Сирии по уничтожению боевиков террористических организаций, которая началась в сентябре 2015 года, была завершена в декабре 2017 года. Как отметил Башар Асад, «спустя два года и несколько недель после того, как Россия начала операцию», были достигнуты значительные успехи как военного характера, так и дипломатического. Многие районы Сирии были освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться ранее покинувшие их сирийцы.

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