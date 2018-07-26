Четверг, 26 Июля 2018 года
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ПВО Израиля перехватила ракету, запущенную из сектора Газа

Политика

Атака была осуществлена в ответ на израильскую агрессию

Тель-Авив, 26 июля 2018, 13:34 — REGNUM  Система противовоздушной обороны Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщает 26 июля Associated Press.

Ракета была запущена, предположительно, с позиций партии ХАМАС, что могло быть ответом на обстрел еврейского государства, осуществленного 25 июля, в результате которого погибли три человека.

Напомним, ситуация в секторе Газа остается напряженной. Причиной эскалации насилия стали массовые акции протеста, начавшиеся в конце марта, в результате которых были убиты свыше сотни палестинцев.

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