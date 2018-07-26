«Ошибок не видим»: мэр Новосибирска оспорит решение суда по главе района

Новосибирск, , 13:21 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не согласен с решением суда, согласно которому, глава Дзержинского района Александр Полищук, уволенный Локтем в феврале, должен быть восстановлен в должности. Об этом журналистам сегодня, 26 июля, сообщил сам глава города, подчеркнув, что мэрия намерена опротестовывать решение суда.

«Мы анализировали ситуацию с нашими юридическими службами, ошибок за собой не видим. Суд принял решение, но у нас есть право апеллировать. Изменять своё решение я не намерен», — заявил Локоть, подчеркнув, что Сергей Жиров, который был назначен на освободившуюся должность, «справляется с поставленными задачами».

Напомним, Александр Полищук был уволен с поста главы Дзержинского района Новосибирска 23 февраля 2018 года. Основанием послужило скандальное разбирательство вокруг одной тысячи неучтённых голосов, которые были выявлены при подведении итогов предварительного голосования по выбору объектов для благоустройства. 14 марта пост главы района занял начальник управления мэрии Новосибирска Сергей Жиров.

Александр Полищук решил отстаивать свои права через суд, который и признал увольнение незаконным.

«Признать незаконным распоряжение мэрии города Новосибирска о прекращении трудового договора с Полищуком А. И. Восстановить Полищука А. И. в должности главы администрации Дзержинского района Новосибирска. Взыскать с мэрии Новосибирска в пользу Полищука А. И. выплату среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда», — говорится в решении суда от 11 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске работа над «Формированием комфортной городской среды» обернулась серьёзными нарушениями со стороны городских властей. Так, процедура публичного голосования за общественные пространства изначально была запущена с нарушениями.

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Позже мэрия Новосибирска провела работу над ошибками.

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