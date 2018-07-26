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На Украине заявили о необходимости создавать «альянсы» против России

Политика

Позиции Украины и США по «Северному потоку — 2» совпадают

Киев, 26 июля 2018, 13:11 — REGNUM  Для «ослабления» Российской Федерации Украине необходимо создавать «альянсы». Об этом сообщил представитель президента в Верховной раде Украины Ирина Луценко в интервью украинской газете «Сегодня».

"Нам (Украине) необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве, — отметила Луценко. — Пусть ситуативные и временные».

Она напомнила, что позиции Украины и США по «Северному потоку — 2» совпадают. По ее словам, официальный Вашингтон может ввести санкции против реализации данного проекта, «нам это на руку».

«Вот вам альянс Украина — США», — заявила представитель президента в Верховной раде Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в процессе строительства «Северного потока — 2», который протянется от побережья России через Балтийское море до Германии, будут проложены две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

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