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Президент Аргентины вылетел в ЮАР для встречи с Владимиром Путиным

Политика

Маурисио Макри надеется привлечь российские капиталы для борьбы с экономическим кризисом в Аргентине

Президент Аргентины вылетел в ЮАР для встречи с Владимиром Путиным
Иллюстрация: En.kremlin.ru
Маурисио Макри и Владимир Путин

Буэнос-Айрес, 26 июля 2018, 13:20 — REGNUM  Президент Аргентины Маурисио Макри отправился в ЮАР для встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидерами других стран БРИКС, которые соберутся вместе в Йоханнесбурге. Об этом пишет газета La Nación.

Макри намерен открыть канал поставки в Россию сельскохозяйственной техники, качественной говядины и переработанных молочных продуктов. Но в первую очередь его интересует привлечение российского капитала. Издание La Nación обращает внимание на то, что президента Путина на встрече будут сопровождать министры, а также руководство компаний «Росатом» и «Российские железные дороги», и это составляет интерес для Буэнос-Айреса.

На 26 июля также запланированы встречи Маурисио Макри с президентом Китая и премьер-министром Индии, в другой день — с лидерами ЮАР, Бразилии и Турции. Напомним, в июне Макри не смог встретиться с Владимиром Путиным в Москве, так как отменил поездку на Чемпионат мира по футболу из-за разразившегося в Аргентине экономического кризиса.

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Политическая жизнь Аргентины
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