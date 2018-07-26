Президент Аргентины вылетел в ЮАР для встречи с Владимиром Путиным

Буэнос-Айрес, , 13:20 — REGNUM Президент Аргентины Маурисио Макри отправился в ЮАР для встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидерами других стран БРИКС, которые соберутся вместе в Йоханнесбурге. Об этом пишет газета La Nación.

Макри намерен открыть канал поставки в Россию сельскохозяйственной техники, качественной говядины и переработанных молочных продуктов. Но в первую очередь его интересует привлечение российского капитала. Издание La Nación обращает внимание на то, что президента Путина на встрече будут сопровождать министры, а также руководство компаний «Росатом» и «Российские железные дороги», и это составляет интерес для Буэнос-Айреса.

На 26 июля также запланированы встречи Маурисио Макри с президентом Китая и премьер-министром Индии, в другой день — с лидерами ЮАР, Бразилии и Турции. Напомним, в июне Макри не смог встретиться с Владимиром Путиным в Москве, так как отменил поездку на Чемпионат мира по футболу из-за разразившегося в Аргентине экономического кризиса.