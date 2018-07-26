Законопроект о суде в Севастополе внесен в Госдуму

Москва, , 13:08 — REGNUM Законопроект о размещении суда общей юрисдикции в Севастополе внес в Госдуму депутат Дмитрий Белик («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Так как город федерального значения Севастополь имеет аналогичные с городами Москвой и Санкт-Петербургом определяющие полномочия органов местного самоуправления, необходимо внести технические изменения в часть 4 статьи 42 Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», дополнив перечень городов федерального значения городом Севастополем.

«Изменения необходимы для применения положений части 4 статьи 42 Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» в городе Севастополе с установлением общего правового режима для всех городов федерального значения», — отметил Белик.