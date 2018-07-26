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Рамзан Кадыров вошел в состав консультативной комиссии Госсовета

Политика

Новый состав консультативной комиссии утвержден президентом РФ 25 июля

Рамзан Кадыров вошел в состав консультативной комиссии Госсовета
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Москва, 26 июля 2018, 13:05 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров вошел в состав консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации. Распоряжение об этом подписано президентом РФ Владимиром Путиным 25 июля и опубликовано на официальном портале правовой информации.

В состав комиссии вошли 11 человек, в том числе первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который возглавил ее. Его заместителями утверждены помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин и вице-премьер Виталий Мутко.

Членами комиссии стали восемь глав субъектов РФ. Среди них еще один представитель Северо-Кавказского федерального округа — губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Кроме того, в составе консультативной комиссии Госсовета губернаторы Московской области Андрей Воробьев и Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров становился членом консультативной комиссии Госсовета в 2014 и 2015 годах. В разное время в состав этого органа входили также глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

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