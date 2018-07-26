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В выборах во Владимирское заксобрание примут участие восемь партий

Политика

Партии «Родина» и «Народ против коррупции» не предоставили в избирком документы для регистрации своих списков

Владимир, 26 июля 2018, 13:03 — REGNUM  Во Владимирской области завершился период регистрации кандидатов на выборах в региональное заксобрание. Как сообщил 26 июля заместитель председателя областного избиркома Сергей Канищев, документы для регистрации кандидатов представили восемь партий. Две партии, которые подавали документы на выдвижение кандидатов, — «Родина» и «Народ против коррупции» — принимать участие в выборах не будут.

«Владимирское региональное отделение общероссийской политической партии «Народ против коррупции» и региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» во Владимирской области документы на регистрацию в облизбирком не представили», — сказал Сергей Канищев.

Таким образом, в выборах по единому избирательному округу примут участие партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Яблоко», «Коммунисты России» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Напомним, выборы в заксобрание состоятся 9 сентября. В этот же день жители области выберут губернаторы. Сейчас на пост претендуют шесть человек. Их количество еще может сократиться после проверки принесенных в избирком подписей муниципальных депутатов.

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