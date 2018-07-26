Вениамина Яковлева проводили в последний путь в Москве

Москва, , 13:00 — REGNUM В Москве сегодня, 26 июля, простились с советником президента России, одним из авторов Конституции страны Вениамином Яковлевым. Церемония состоялось в ритуальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ. Почтить память государственного деятеля приехали заместитель главы администрации президента РФ Владимир Островенко, генпрокурор РФ Юрий Чайка, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, парламентарии, сенаторы, коллеги, родные и близкие.

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Добавим, что в аппарат Ассоциации юристов России продолжают поступать телеграммы со словами соболезнования по поводу кончины сопредседателя ассоциации Вениамина Яковлева. Так, слова соболезнования высказали члены региональных отделений Ассоциации юристов России в Туве, Бурятии, Ульяновской области, Адыгеи, Северной Осетии — Алании, Узбекистана, Красноярского края, Крыма.

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Похоронен Вениамин Яковлева будет 27 июля на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, где он работал на протяжении многих лет. Прощание состоится в полдень по местному времени в Театре драмы.

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