Евросоюз проявил солидарность с США и поддержал «Крымскую декларацию»

Брюссель, , 12:53 — REGNUM Евросоюз не изменил своей позиции относительно принадлежности Крыма и продолжит считать полуостров частью Украины солидарно с Соединенными Штатами, заявила пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Майя Косьянчич. Об этом сообщает «Радио Свободная Европа».

По ее словам, глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини ранее сообщала, что американская декларация «показывает сильную и принципиальную позицию США в отношении незаконного включения Крыма и Севастополя в состав России и нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины», и что в настоящее время ЕС продолжает следовать этой позиции.

Напомним, госдепартамент США опубликовал «Крымскую декларацию» накануне. В документе госсекретарь Майк Помпео объявил о том, что Вашингтон не согласится признать Крым российским, а потому не отменит введенные в отношении Москвы санкции.

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