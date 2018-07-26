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В Ростовской области обновился состав избирательной комиссии

Политика

Губернатор назначил нового члена избиркома от ЛДПР

Ростов-на-Дону, 26 июля 2018, 12:53 — REGNUM  Состав избирательной комиссии Ростовской области обновлён. Донской губернатор Василий Голубев подписал указ о назначении Андрея Ярошенко (ЛДПР) членом регионального избиркома с правом решающего голоса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 26 июля.

Уточняется, что Ярошенко заменил Евгения Федяева, который досрочно сложил полномочия 18 июля 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что год назад в новый состав регионального избиркома были назначены 14 человек, семь из которых определил донской губернатор Василий Голубев, ещё семь были определены депутатами донского парламента. Председателем избиркома стал Андрей Буров, чью кандидатуру выдвинул ЦИК.

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