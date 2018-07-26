Составлена дорожная карта для увеличения торговли между Индонезией и США

Джакарта, , 12:52 — REGNUM Правительство Индонезии и Соединенные Штаты договорились составить «дорожную карту» для содействия расширению торговли между двумя странами путем привлечения частного сектора, а также установления стратегических партнерских отношений, сообщает Antaranews.

В письменном заявлении Министерства торговли Индонезии, полученном в четверг, 26 июля, в Джакарте, говорится, что соглашение было достигнуто на двусторонней встрече министра торговли Индонезии Энггартиасто Лукита с министром торговли США Уилбур Россом.

Министр Индонезии заявил, что страны должны строить стратегические партнерские отношения в условиях текущей мировой динамики торговли. «Индонезия и США должны следовать «дорожной карте», в рамках которой участвует частный сектор обеих стран.

«Мы предложили достичь цели в 50 млрд долларов, и Уилбур Росс поддержал», — отметил Энггартиасто Лукита.

Он также попросил оказать поддержку Индонезии, чтобы огородить ее от повышения тарифов на импортную сталь и алюминиевую продукцию. «Изделия из стали и алюминия из Индонезии не являются конкурентами местных продуктов в США. Производство железа и алюминиевой стали в Индонезии отличается от производства в США, и его доля на рынке отличается от других», — заявил министр торговли Индонезии.

В ответ на требование Индонезии, Уилбур Росс заявил, что этот вопрос будет внимательно рассмотрен, если индонезийская продукция стали и алюминия действительно отличается от продукции США и не будет конкурировать с отечественной промышленностью, то Соединенные Штаты откажутся от повышения тарифов.

Стороны обсудили вопрос о доступе к товарам и услугам, инвестициям в Индонезию, сельскому хозяйству, цифровой торговле и финансовым услугам.

Министры также обсудили новую морскую политику программы мониторинга импорта морепродуктов в США, с тем чтобы программа не повлияла на выход Индонезии на американский рынок.

По данным Министерства торговли Индонезии, объем торговли между Индонезией с США достиг 25,9 млрд долларов США в 2017 году. Из них экспорт Индонезии составил 17,79 млрд долларов США, а импорт — 8,12 млрд долларов США.