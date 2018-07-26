Асад обсудил с представителями РФ постконфликтное восстановление Сирии

Дамаск, , 12:43 — REGNUM Представители делегации Российской Федерации 25 июля текущего года обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом постконфликтное восстановление страны. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Особое внимание (во время беседы) было уделено задачам постконфликтного восстановления страны, включая обеспечение скорейшего возвращения сирийских беженцев», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что президент Сирии, выразивший готовность создать необходимые условия для безопасного возвращения на родину сирийцев, приветствовал «российские инициативные шаги на этом направлении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля армия Сирии и ее союзники в результате ожесточенных боев освободили еще один важный район на юго-западе Сирии от террористов.

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