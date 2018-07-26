Германия не согласится на референдум в Донбассе — эксперт

Киев, , 12:40 — REGNUM Сегодня, 26 июля, в Берлине ожидается встреча «нормандской четверки» на уровне дипломатов МИД России, Германии, Франции и Украины. Дипломаты проведут консультации по ситуации на востоке Украины.

В свою очередь преподаватель кафедры «Политология» Национального университета «Киево-Могилянская академия», сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд прогнозирует, что Германия не согласится с предложением Кремля провести очередной референдум на Донбассе.

«В любом случае проект референдума выходит за рамки Минских соглашений. Это явная попытка российской стороны манипулировать переговорным процессом. Думаю, и в Берлине, и в Вашингтоне это понимают. Можно было бы сказать, что уже был псевдо-референдум. Почему же сейчас Россия вдруг захотела провести еще один референдум? Она уже там провела свой так называемый референдум», — напомнил Умланд 26 июля в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил «непоследовательность политики Кремля в отношении Украины».

По его словам, Москве «не удастся расколоть позиции США и ЕС по украинскому вопросу».

«Есть манипуляция со стороны России, что она хочет вызвать какие-то реакции на Западе, какой-то разброд между Германией и США. Думаю, это не получится. Сейчас есть много споров между ЕС и США, но они не касаются вопросов Восточной Европы. К счастью там позиции остаются относительно похожими», — полагает эксперт.

Как сообщалось, 24 июля в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и начальником генерального штаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

«Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Также обсуждался конфликт на востоке Украины», — отметили в пресс-службе немецкого правительства.

На сайте МИД РФ добавили, что обсуждая ситуацию вокруг сирийского урегулирования, политики говорили о задачах, связанных с подготовкой условий для возвращения беженцев и продвижением политического процесса.

«Кроме того, была рассмотрена продолжающаяся работа в рамках нормандского формата по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Были также затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений», — сообщил МИД РФ.

Напомним, ранее источники Bloomberg сообщили, что 19 июля на закрытой части совещания с послами в МИДе президент России Владимир Путин якобы заявил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на неподконтрольной Украине части Донбасса. (организация, деятельность которой запрещена в РФ)(организация, деятельность которой запрещена в РФ)