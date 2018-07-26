Из-за пенсий Гройсмана обвинили в некомпетентности

Киев, , 12:33 — REGNUM Задержки с выплатами пенсий показывают некомпетентность премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и его команды. Об этом 26 июля в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«А может Гройсман плохо сработал, он отвечает за всё. Скорее всего, премьер-министр что-то напутал. Или он не знает реальной ситуации, или он действительно полностью потерял контроль над своим министерством, потому что кто-кто, а премьер-министр должен четко знать, сколько есть денег, как они направляются, как финансируются. Если он этого не знает, значит, он не премьер-министр. По-другому его некомпетентность я не могу объяснить.

При этом он упрекнул министерства и ведомства правительства за отсутствие согласованной работы.

«Кассовые разрывы происходят часто, это не первый и не последний раз. В нашем случае Пенсионному фонду не хватило денег. Он в свое время или не мог запросить средства, или не получил в министерстве финансов. В результате получилось, что всем не хватило. Больше всего пенсий у нас по традиции выплачивается через «Укрпочту». Сложно сказать, кто виноват: министерство финансов, которое не перечислило дотации Пенсионному фонду или Пенсионный фонд, который своевременно не получил дотации от минфина. В любом случае проблема действительно большая… Если ПФ берет в долг (у Госказначейства), этот долг надо возвращать. Скорее всего, здесь самый обычный украинский бардак, когда разные ведомства не могу работать ритмично, а страдает население», — пояснил Охрименко.

Он также напомнил, в 2018 году дефицит Пенсионного фонда Украины составил 5,597 млрд долл.

«Основной источник дохода Пенсионного фонда — Единый социальный взнос, который выплачивает работодатель. Понятно, что платит плохо и время от времени старается увильнуть. По этой причине у нас согласно расчетам, Пенсионный фонд дефицитный. Без денег из госбюджета он не может выплачивать пенсии. На этот год запланировано перечисление из госбюджета в ПФ — 149 млрд грн. Пенсионный фонд у нас с громадной дырой», — подытожил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание правительства по ситуации вокруг пенсионных выплат за июнь. Премьер отметил, что пенсионеры должны получать пенсии вовремя.

Напомним, в июле по всей Украине начались задержки с выплатами пенсий. К 20 июля пенсии в полном объеме получили только те пенсионеры, которых обслуживают банки. Те, кто получает пенсии через почту, ощутили задержку в пять дней.