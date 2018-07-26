«Нафтогаз Украины» ответил на обвинения в коррупции ответными обвинениями

Киев, , 12:33 — REGNUM В ответ на обвинения «Региональной газовой компании» (РГК) в коррупционном сотрудничестве с полицией, «Нафтогаз Украины» обвинил РГК в краже газа, сообщает 26 июля УНИАН.

Согласно сообщению пресс-службы «Нафтогаза», обыски проводятся не только у РГК, но и в компании «Укртрансгаз». Причина обысков — несогласованный Кодекс газотранспортной системы, который должен вступить в силу с 1 августа. В «Нафтогазе» считают, что кодекс составлен таким образом, чтобы давать преимущества РГК, и требуют введение суточной балансировки газа на «европейских принципах прозрачности».

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Напомним, ранее в РГК заявили, что правоохранители начали изымать и ломать серверы компании по требованию «Нафтогаза», хотя компания сама проходит по уголовному делу.

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