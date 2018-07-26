Республиканцев обвинили в намерении помешать расследованию Мюллера

Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Предложение одиннадцати конгрессменов-республиканцев отправить в отставку заместителя генерального прокурора Рода Розенстайна ясно показывает их намерение помешать расследованию Мюллера, считает сенатор Кирстен Джиллибранд.

Розенстайн курирует расследование дела о «вмешательстве в американские выборы» со стороны России.

В своем твиттере сенатор от Нью-Йорка призывает сенат немедленно принять меры, и настаивает:

«Американский народ заслуживает ответов. Мы не можем позволить этому президенту ставить себя выше верховенства закона».

Как сообщало ИА REGNUM, инициаторы импичмента обвиняют замгенпрокурора в утаивании информации от конгресса.