Четверг, 26 Июля 2018 года
13:51:09 МСК

Республиканцев обвинили в намерении помешать расследованию Мюллера

Политика

Подробности

Вашингтон, 26 июля 2018, 12:32 — REGNUM  Предложение одиннадцати конгрессменов-республиканцев отправить в отставку заместителя генерального прокурора Рода Розенстайна ясно показывает их намерение помешать расследованию Мюллера, считает сенатор Кирстен Джиллибранд.

Розенстайн курирует расследование дела о «вмешательстве в американские выборы» со стороны России.

В своем твиттере сенатор от Нью-Йорка призывает сенат немедленно принять меры, и настаивает:

«Американский народ заслуживает ответов. Мы не можем позволить этому президенту ставить себя выше верховенства закона».

Как сообщало ИА REGNUM, инициаторы импичмента обвиняют замгенпрокурора в утаивании информации от конгресса.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить