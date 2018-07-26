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В США выйдет книга «Кодекс путинизма»

Политика

Американские аналитики представят на суд общественности достаточно тенденциозный продукт, что проявляется уже в самом названии издания

Вашингтон, 26 июля 2018, 12:31 — REGNUM  В Центре стратегических и международных исследований США (ЦСМИ) состоится презентация книги о России и ее президенте Владимире Путине за авторством Брайана Тейлора, сообщается 26 июля на официальном сайте аналитического института.

Книга носит тенденциозный характер, что отражено также и в ее названии: «Кодекс путинизма».

Автор в своем труде попытался проанализировать систему принятия важнейших решений в области внешней и внутренней политики России, основывая свои выкладки из убежденности в том, что на Путина значительное влияние оказывает его окружение.

«Основные черты российской политики сегодня — это возрастающий уровень авторитаризма, зависимость Путина от узкой группы друзей, а также агрессивная внешняя политика», — отмечают эксперты ЦСМИ.

Напомним, последние годы в Соединенных Штатах наблюдается значительный рост негативных высказываний в отношении России, в том числе в отношении ее лидера. Причиной подобных взглядов является внешняя политика Российской Федерации, направленная на активное отстаивание собственных национальных интересов. В частности, борьба с терроризмом в Сирии.

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Отношения США с Россией и странами бывшего советского блока
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