Не только выборы: в США боятся «российских атак» на энергетические объекты

Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Сенатор Мария Кэнтуэлл требует подробностей относительно борьбы Белого дома с «российской угрозой». В своем микроблоге сенатор от штата Вашингтон пишет:

«Я запросила тщательный анализ того, какие шаги предпринимает администрация Трампа для борьбы с российскими кибервоенными способностями и вторжениями в наши энергетические объекты».

Кэнтуэлл подчеркивает свою обеспокоенность «российским потенциалом» в отношении кибератак на американскую энергетическую инфраструктуру.

Напомним, по словам советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, следующая встреча президентов РФ и США должна состояться после связанной с Россией охоты на ведьм, а этой охоты в новом году уже не будет.