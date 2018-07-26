Четверг, 26 Июля 2018 года
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Не только выборы: в США боятся «российских атак» на энергетические объекты

Политика

Детали

Не только выборы: в США боятся «российских атак» на энергетические объекты
Иоганн Генрих Фюссли. Безумная Кейт. 1806-1807

Вашингтон, 26 июля 2018, 12:22 — REGNUM  Сенатор Мария Кэнтуэлл требует подробностей относительно борьбы Белого дома с «российской угрозой». В своем микроблоге сенатор от штата Вашингтон пишет:

«Я запросила тщательный анализ того, какие шаги предпринимает администрация Трампа для борьбы с российскими кибервоенными способностями и вторжениями в наши энергетические объекты».

Кэнтуэлл подчеркивает свою обеспокоенность «российским потенциалом» в отношении кибератак на американскую энергетическую инфраструктуру.

Напомним, по словам советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, следующая встреча президентов РФ и США должна состояться после связанной с Россией охоты на ведьм, а этой охоты в новом году уже не будет.

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Российско-американские отношения
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