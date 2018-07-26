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На Украине будут разоблачать чиновников-контрабандистов с помощью США

Политика

Американский департамент уголовных расследований службы внутренних доходов согласился предоставлять информацию о контрабандистах

Киев, 26 июля 2018, 12:16 — REGNUM  США будут предоставлять украинской государственной фискальной службе (ГФС) информацию об украинских чиновниках-контрабандистах, заявила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина, сообщает 26 июля «Страна.ua».

По ее словам, ГФС договорилась с департаментом уголовных расследований службы внутренних доходов США о том, что американское ведомство будет предоставлять Украине информацию о чиновниках, подозреваемых в контрабанде. Непряхина отметила, что американское ведомство работает по всему миру и может предоставить ГФС полную информацию о незаконных сделках украинских компаний.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко отклонил законопроект, который усиливал ответственность за контрабанду леса. Как заявили в пресс-службе Порошенко, закон нуждается в доработке.

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Контрабанда и борьба с ней
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