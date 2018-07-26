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Так что Трамп пообещал Путину? — в сенате США требуют ответа

Политика

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Вашингтон, 26 июля 2018, 12:20 — REGNUM  Сенатор Тим Кэйн выразил в разговоре с госсекретарем Майком Помпео свою тревогу относительно предполагаемых договоренностей, к которым пришли президенты США и РФ во время встречи в Хельсинки. Об этом сенатор сообщает в своем твиттере.

«Очень тревожно видеть, как российские СМИ сообщают о соглашениях Трампа с Путиным, в то время как конгресс и даже большая часть самой администрации остаются в темноте. Нам нужны ответы о том, что отдал Путину Трамп на личной встрече в Хельсинки», — пишет сенатор от Вирджинии.

Как сообщало ИА REGNUM, на хельсинкской встрече, по словам Помпео, смягчения антироссийских санкций американская сторона Москве не обещала.

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
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