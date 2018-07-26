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Железняк покидает пост замсекретаря генсовета «Единой России» — СМИ

Политика

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк подал в отставку добровольно

Москва, 26 июля 2018, 12:07 — REGNUM  Заявление об отставке с поста замсекретаря генсовета «Единой России» написал депутат Госдумы РФ Сергей Железняк. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в партии власти.

По данным собеседников агентства, Железняк подал в отставку добровольно, руководство «Единой России» собирается ее принять на одном из ближайших заседаний президиума генсовета партии.

Один из источников агентства уточнил, что речь об исключении Железняка из партии не идет.

Ранее ряд СМИ сообщал, что депутат Железняк на минувшей неделе не пришел на заседание Госдумы РФ, где рассматривался законопроект о «пенсионной реформе».

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