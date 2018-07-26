В Грузии пять из восьми губернаторов отправлены в отставку

Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Пять из восьми грузинских губернаторов освобождены от должности. Об этом 26 июля на брифинге сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Увольнение глав регионов связано с созданием новой структуры регионального управления, пояснил глава правительства. Руководить ей будет бывший министр по делам беженцев Созар Субари.

Новая структура будет подчиняться непосредственно премьер-министру, что обеспечит прямую связь с населением регионов и позволит эффективно и быстро воплощать в жизнь региональные проекты. Необходимость этого продиктована практикой последних лет, отметил Бахтадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля стало известно об отставке по собственному желанию руководителя грузинского центра по управлению кризисами Георгия Мгебришвили. Временно исполнять его обязанности будет первый заместитель начальника центра Шалва Хуцишвили.

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