Губернатор Севастополя обрывает связи с Заксобранием

Севастополь, , 12:04 — REGNUM Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отозвал своего представителя Михаила Вавилова из Заксобрания, а также рекомендовал остальным подчинённым общаться с парламентариями в новом формате. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Севастополя.

«Считаю недопустимыми оскорбительные публичные заявления ряда депутатов Законодательного собрания, которые они допускают в отношении как руководителей правительства города, так и народов Российской Федерации. Данные действия несовместимы со статусом севастопольского депутата. В связи с этим я отозвал своего представителя из Заксобрания», — отметил губернатор, поручив руководителям органов исполнительной власти также руководствоваться новым указом.

Напомним, 24 июля ряд депутатов Заксобрания не поддержали критическое выступление Михаила Вавилова по отчёту спикера Екатерины Алтабаевой о состоянии законодательства за 2017 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что исполнительная и законодательная ветви власти Севастополя должны найти общий язык и работать в команде, иначе в отношении местного руководства будут сделаны соответствующие выводы.

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