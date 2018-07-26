Участникам «российских офшоров» разрешают перегистрировать яхты и суда

Москва, , 12:03 — REGNUM Закон о праве участников специальных административных районов (САР) зарегистрировать свои маломерные суда, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Речь идет об одном из законов, связанных с созданием в РФ внутренних офшоров — САРов — на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Так, на территории таких районов иностранные компании могут перерегистрировать свои холдинги за один день и получить налоговые льготы. Как уточняли авторы инициативы в ходе ее рассмотрения, такие районы необходимы для того, чтобы перевести в РФ российские компании, зарегистрированные за рубежом и подпавшие под санкции.

В частности, закон позволяет компаниям, получившим статус международных компаний в САР, перерегистрировать на этих территориях собственные яхты. Речь идет о маломерных судах, которые используются как в коммерческих, так и некоммерческих целях, а также спортивные парусные и прогулочные суда.

Всем судам, которые будут перерегистрированы в САР, будет предоставлено право плавания под флагом РФ.

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