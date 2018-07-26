Правящая партия Грузии своего кандидата в президенты выдвигать не будет

Тбилиси, , 12:00 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» на предстоящих нынешней осенью президентских выборах своего кандидата в президенты выдвигать не будет. Об этом на брифинге 26 июля сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Он откликнулся таким образом на заявление на эту тему, которое председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сделал в эфире Первого канала Общественного телевидения Грузии.

Отвечая на вопрос ведущей, Бидзина Иванишвили сказал, что для грузинской демократии будет лучше, если правящая партия своего кандидата на выборах президента выдвигать не будет. Он также предположил, что партия поддержит достойного независимого кандидата, а если такового не окажется, то предоставит поле деятельности оппозиции, и пусть та делит между собой этот пост. При этом Иванишвили подчеркнул, что это его личное мнение, а в партии вопрос будет обсуждаться дальше и после консультаций будет принято окончательное решение.

«У нас немало достойных людей, которые могут быть достойными кандидатами и показать хорошие результаты, но для нашей демократии будет лучше, если у «Грузинской мечты» своего кандидата на президентских выборах не будет. Философия «Грузинской мечты состоит именно в том, что мы строим реальную европейскую демократию и парламентскую республику. У нас конституционное большинство в парламенте и значительное преимущество почти во всех органах местного самоуправления. В такой ситуации для грузинской демократии будет лучше, если у «Грузинской мечты» своего кандидата в президенты не будет», — почти слово в слово повторил Мамука Бахтадзе слова Бидзины Иванишвили.

По его информации, в настоящее время в партии проводятся консультации и после согласования всех позиций обществу будет сообщено окончательное решение.

Последние в Грузии всенародные президентские выборы должны состояться в октябре текущего года.