Германия желает принять участие в разоружении Северной Кореи

Сеул, , 12:00 — REGNUM Германия хочет принять участие в ядерном разоружении Корейского полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас во время визита в столицу Южной Кореи Сеул, передает телеканал N-TV.

«Когда придет срок, мы будем готовы активно поддержать происходящий здесь процесс», — сказал немецкий политик.

Он также отметил, что Германия может использовать свои знания и опыт, полученные в ходе переговоров по ядерному соглашению с Ираном. Хайко Масс выразил скептицизм в отношении надежности обещаний северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Напомним, Ким Чен Ын объявил о ядерном разоружении во время июньской встречи с президентом США Дональдом Трампом. С тех пор Северная Корея не проводила никаких ядерных и ракетных испытаний.

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