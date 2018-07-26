Генсек Елисейского дворца: отставка Беналля может показаться недостаточной

Париж, , 11:57 — REGNUM Генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер заявил в четверг, 26 июля, в Комитете по расследованию Сената, что отставка Александра Беналля может показаться «недостаточной», но это решение было «пропорциональным» в свете известных на тот момент фактов. Об этом сообщает Europe1.

Напомним, что в отношении бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля было начато расследование, в связи с публикацией видео, демонстрирующее как сотрудник президента избил манифестанта 1 мая 2018 года.

«Я утверждаю, что в свете известных на тот момент фактов отставка Александра Беналля была вполне заслужена», — заявил Алексис Колер перед сенаторами. Он также заверил, что «в Елисейском дворце нет параллельной полиции». «Мы не используем частных охранников для защиты главы государства», и «Александр Беналля никогда не отвечал за защиту президентства республики».