Четверг, 26 Июля 2018 года
13:48:37 МСК

Генсек Елисейского дворца: отставка Беналля может показаться недостаточной

Политика

Генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер заявил в четверг, 26 июля, в Комитете по расследованию Сената, что отставка Александра Беналля может показаться «недостаточной»

Париж, 26 июля 2018, 11:57 — REGNUM  Генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер заявил в четверг, 26 июля, в Комитете по расследованию Сената, что отставка Александра Беналля может показаться «недостаточной», но это решение было «пропорциональным» в свете известных на тот момент фактов. Об этом сообщает Europe1.

Напомним, что в отношении бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля было начато расследование, в связи с публикацией видео, демонстрирующее как сотрудник президента избил манифестанта 1 мая 2018 года.

«Я утверждаю, что в свете известных на тот момент фактов отставка Александра Беналля была вполне заслужена», — заявил Алексис Колер перед сенаторами. Он также заверил, что «в Елисейском дворце нет параллельной полиции». «Мы не используем частных охранников для защиты главы государства», и «Александр Беналля никогда не отвечал за защиту президентства республики».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить