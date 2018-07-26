Министр обороны Китая посетит Индию

Пекин, , 11:56 — REGNUM Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ посетит в конце 2018 года Индию, сообщает 26 июля Reuters.

Данное заявление было озвучено на пресс-конференции китайского оборонного ведомства, визит состоится по приглашению индийской стороны.

Напомним, отношения Индии и Китая носят достаточно сложный характер. Интересы крупнейших экономик регулярно сталкиваются в регионе. В частности, в 2017 году Пекин и Нью-Дели столкнулись с противоречиями на плато Доклам, находящемся на границе Бутана и КНР, здесь у сторон существует территориальный спор.

Китай уже давно развернул строительство инфраструктурных объектов на плато, что привело к вводу в регион вооруженных сил Индии, изгнавших китайских рабочих. Ответ Пекина был симметричным, что чуть было не привело к военному конфликту.

Визит главы оборонного ведомства КНР в Индию должен помочь сгладить существующие противоречия.

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